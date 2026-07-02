Réinsertion : l'Italie mise 1,9 milliard de FCFA sur les jeunes en conflit avec la loi au Senegal

L'Agence italienne pour la coopération au développement finance un nouveau programme de 1,9 milliard de FCFA pour aider l'insertion professionnelle des jeunes sortant des centres de sauvegarde. Ce projet de trois ans, mené avec la Direction générale de la protection judiciaire et sociale (DGPJS), vise à intégrer chaque année 80 jeunes dans le monde du travail après leur formation.



Le programme prévoit des stages pratiques en entreprise pour ces mineurs placés sur décision de justice. Pour les soutenir, la directrice générale de la protection sociale au ministère de la Justice, Aïssé Gassama, a annoncé mercredi à Thiès que les bénéficiaires touchent une bourse mensuelle de 80 000 FCFA durant leur stage. Selon elle, les premiers patrons partenaires saluent déjà le sérieux et l'assiduité des jeunes accueillis dans leurs équipes.



Cette aide financière veut résoudre le plus grand obstacle qui se présente à la fin de la prise en charge de ces enfants. Lors de sa visite dans un hôtel de Thiès, Aïssé Gassama a rappelé que « le principal défi reste la réinsertion » et que cette phase pilote crée une passerelle essentielle avec le monde du travail. La responsable a terminé en demandant aux administrations et aux entreprises privées de s'engager davantage pour donner une chance à ces jeunes et éviter la récidive.