Air Sénégal : reprise normale des vols après des incidents aviaires

Dans un communiqué publié ce 14 août, Air Sénégal informe avoir mis en œuvre toutes les “mesures correctives nécessaires pour résoudre les problèmes opérationnels causés par la collision aviaire sur 2 avions de sa flotte, afin d'assurer la reprise des services”.

La Direction Générale d'Air Sénégal renouvelle ses excuses à l'ensemble des passagers impactés par ces perturbations indépendantes de sa volonté.

La compagnie exprime également sa gratitude pour la compréhension et la patience des clients pendant cette période.

Enfin, elle réaffirme son engagement à fournir un service de qualité en toute sécurité.

Après plusieurs perturbations subies ces derniers jours et causées par des collisions aviaires sur deux (2) avions, Air Sénégal annonce le retour à la normale de ses opérations sur les destinations qui ont été impactées telles que: Paris, Casablanca, Bamako-Ouagadougou Bamako-Abidjan, Conakry-Abidjan.