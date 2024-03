Aissata Tall Sall fait l’historique des lois d’amnisties voté au Sénégal depuis l’indépendance

Le ministre de la Justice et garde des Sceaux Aissata Tall Sall a défendu le projet de loi portant amnistie mercredi devant les parlementaires. Elle a rappelé lors de sa plaidoirie que le vote d’une loi d’amnistie au Sénégal n’est pas une pratique nouvelle. Elle a indiqué également que voter cette loi à l’Assemblée nationale fait partie du mandat des députés et de leur devoir.



Me Aissata Tall Sall est revenue en détails sur des lois d’amnistie votées au Sénégal et se dit consciente de la complexité de la tâche. « En cet instant où chacun d'entre nous mesure la gravité des choses, j'ai la conscience que ce n'est pas un choix facile et pourtant beaucoup de loi d’amnistie ont été voté au Sénégal », a déclaré la ministre.



Revenant sur les dates clés : « Le 18 octobre 1960, c’est une ordonnance qui a prononcé une amnistie au Sénégal, le 24 janvier 1964, c'est des députés qui ont voté une loi d'amnistie, le 24 février 1967 c’est encore la même assemblée nationale où vous êtes qui a voté une loi d'amnistie le 19 mars 1976. Encore les mêmes députés que vous ont voté une loi d'amnistie, le 6 mai 1981. L’Assemblée nationale du Sénégal a voté une loi d'amnistie, le 4 juin 1988, encore les députés ont voté une loi d'amnistie, le 10 juillet 1991. Une loi d'amnistie a été voté le 21 juillet 2004. Et la dernière en date, c'est, le 17 février 2005.



Le vote d'une loi d’amnistie par l'assemblée nationale n'est pas quelque chose d'exceptionnel, ça fait partie de votre mandat qui fait partie de votre devoir. Elle a souligné que chaque vote a été précédé de débats passionnés, alimentés par différentes perceptions de la vérité et des sentiments individuels.