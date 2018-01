Aiteo CAF awards 2017 : Sadio Mané 2e ne figure pourtant pas dans l'équipe type de la Caf

#AiteoCAFawards2017 – The Best XI: A. Mathlouthi (Tunisia), A. Maaloul (Tunisia), E. Baily (Côte d'Ivoire), A. Fathy (Egypt), A. Bencharki (Morocco), K. El Ahmadi (Morocco), M. Ounajem (Morocco), J. Ajayi (Nigeria), K. Boutaïb (Morocco) T. Khenissi (Tunisia), M. Salah (Egypt). — SuperSport Blitz (@SuperSportBlitz) 4 janvier 2018

Dans le Onze type de la Confédération africaine de football (Caf) ne figurent pas Sadio Mané et Pierre Emerick Aubameyang, respectivement classés 2e et 3e au Ballon d'Or africain derrière Mohamed Salah. C'est une équipe type très nord(africaine avec 10 jouers maghrébins en plus de l'Ivoirien Eric Bailly.