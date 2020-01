Alioune Babara Thiam, plus connu sous le nom de Akon, sera reçu ce mardi par le ministre sénégalais du Tourisme et des transports aériens, Alioune Sarr. Au delà de son statut d’artiste, c’est l’investisseur qui croit en Afrique qui sera en tête-à-tête avec M. Sarr .



Avec sa structure Akon Lighting Corporation, le chanteur sénégalais a comme projet de réalisation du Dakar Sustainable City. Ce projet verra le jour au niveau de Mbodiène, dans le cadre des aménagements que réalise la SAPCO pour attirer des investisseurs aussi bien sénégalais qu’étrangers.



Akon et le ministre du Tourisme vont clôturer leur journée de travail par une visite du site où sera érigé le projet si cher à l’artiste originaire de Saint-Louis, au nord du Sénégal.



La délégation va ensuite se rendre à l’aéroport International Blaise Diagne. Là, il sera question notamment de présentation et d’échanges sur les projets du hub touristique du Plan Sénégal émergent.