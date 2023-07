Al Nassr : Sadio Mané va toucher un salaire hallucinant

Sadio Mané va bel et bien quitter le Bayern Munich pour rejoindre Al-Nassr. Un an seulement après son arrivée à l’époque tonitruante en Bavière, pour remplacer Robert Lewandowski parti au FC Barcelone, l’ancien attaquant des Reds ne se sera jamais imposé en Allemagne. La faute à des blessures, quelques embrouilles et des résultats collectifs mitigés.





Mais Al Nassr n’a pas hésité une seule seconde à rapatrier la star sénégalaise. À seulement 31 ans, Sadio Mané a encore de beaux jours devant lui et une multitude de buts à empiler.





Aux côtés de Cristiano Ronaldo, l’ancien ailier des Reds devrait aussi et surtout renflouer les caisses à tout jamais. D’après Sky Sports, la nouvelle recrue saoudienne touchera plus de 40 millions d’euros (26 milliards FCFA) par an.





Une somme astronomique qui démontre à quel point l’Arabie saoudite s’avère dur à refuser chez les joueurs trentenaires. Avant de toucher ses premiers salaires, Sadio Mané devra déjà passer sa visite médicale, prévue ce lundi.



Avec Footmercato