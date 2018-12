Albert Royer explique le décès de l’une des jumelles et donne des nouvelles de l’autre sœur

Le samedi 22 décembre 2018 à 23h, nous avons constaté le décès du bébé Adja à l'âge de 52 jours soit 3 jours après l'opération de séparation des siamoises. L'enfant a présenté une complication de sa cardiopathie et est décédée au cours d'une hémorragie digestive massive. Pour rappel, cette dernière avait une malformation cardiaque et un petit foie. Cet organe avait lié principalement les jumelles siamoises.



Sophie, l'autre jumelle est au 4ème jour après la séparation. Son état est satisfaisant.

Nous ferons le point régulier de son état de santé.

Prions pour elle et le repos de l'âme de sa défunte sœur.



UDECOM/CHNEAR