Réseau social
Connectez-vous S'inscrire
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)

Alerte Météo : Des pluies imminentes sur Dakar et ses environs



Alerte Météo : Des pluies imminentes sur Dakar et ses environs
Des pluies sont annoncées sur Dakar et ses environs ce mercredi. Le système météorologique abordera toute la zone Nord et Nord-Ouest du pays, de Matam à Rosso, en passant par Podor, Ranérou, Dagana, Richard-Toll, Saint-Louis, Louga, Thiès et Dakar. Des précipitations d'intensité variable sont attendues dans ces localités.
 
À cet effet, l'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie (ANACIM) appelle à la prudence, notamment en raison de l'activité orageuse accrue en cette période de fin d'hivernage. Il est recommandé de faire attention aux risques de foudre.
Autres articles


Mercredi 24 Septembre 2025 - 13:28


div id="taboola-below-article-thumbnails">

Nouveau commentaire :
Facebook Twitter