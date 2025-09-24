Alerte Météo : Des pluies imminentes sur Dakar et ses environs

Des pluies sont annoncées sur Dakar et ses environs ce mercredi. Le système météorologique abordera toute la zone Nord et Nord-Ouest du pays, de Matam à Rosso, en passant par Podor, Ranérou, Dagana, Richard-Toll, Saint-Louis, Louga, Thiès et Dakar. Des précipitations d'intensité variable sont attendues dans ces localités.
À cet effet, l'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie (ANACIM) appelle à la prudence, notamment en raison de l'activité orageuse accrue en cette période de fin d'hivernage. Il est recommandé de faire attention aux risques de foudre.
