Alerte Météo : des pluies orageuses attendues dans plusieurs régions ce week-end

Le bulletin spécial émis par l'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie (ANACIM), prévoit des perturbations significatives, caractérisées par des pluies parfois violentes et des orages, ce week-end. Ces perturbations sont attendues sur une grande partie du territoire sénégalais.



La situation est jugée particulièrement préoccupante dans la moitié sud du pays. Les régions de Kolda, Ziguinchor, Cap-Skirring et Kédougou doivent se préparer à une dégradation marquée des conditions météo dès cet après-midi et pour toute la nuit de samedi à dimanche. Le phénomène, de nature orageuse, pourrait s'étendre en cours de nuit vers les zones centrales, touchant potentiellement Kaolack, Fatick, Nioro, Kaffrine et Tambacounda.



Les autorités locales et les services de protection civile sont en alerte, appelant les populations de ces zones à la plus grande prudence face aux risques de ruissellement, d'inondations localisées et de coupures d'électricité liées à l'intensité des précipitations et des décharges électriques.



Si la menace est plus diffuse, la région de Dakar n'est pas épargnée. L'ANACIM indique que de faibles pluies éparses sont possibles sur la presqu'île, ainsi qu'à Thiès et Diourbel. La perspective d'orages, bien que moins probable que dans le Sud, n'est pas totalement exclue pour la capitale, ce qui pourrait perturber la circulation et les activités en extérieur.



Malgré l'arrivée des précipitations, la chaleur restera un élément marquant à l'Est du pays, où les températures continueront de grimper pour atteindre des pics avoisinant les 39°C. Cette sensation de chaleur étouffante, bien qu'atténuée par rapport aux jours précédents, demeurera donc très présente. Un régime de vents de Nord à Nord-est, faibles à modérés, soufflera sur l'ensemble du territoire.