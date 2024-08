Alerte météo de l'ANACIM : de fortes pluies attendues dans la première décade du mois août

L'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie (ANACIM) a émis une alerte météorologique concernant le début du mois d'août. Dans son bulletin prévisionnel rendu public jeudi dans l'après-midi, l'ANACIM prévoit des conditions humides sur l'ensemble du territoire sénégalais pour la première décade du mois d'août.



Selon les prévisions de l'ANACIM, "des épisodes pluvieux sont attendus de manière progressive du 2 au 5 août, ainsi que du 7 au 9 août 2024. Ces périodes seront marquées par des pluies conséquentes, particulièrement dans les régions sud, centre et sur le littoral du Sénégal."



Les autorités météorologiques appellent à la vigilance et recommandent de prendre les mesures nécessaires pour se préparer à ces épisodes de pluies intenses. Les habitants des régions concernées doivent être particulièrement prudents et suivre les conseils de sécurité pour éviter les risques liés aux inondations et autres impacts des intempéries.