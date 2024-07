Alerte météo : des orages et pluies sont attendus sur les régions Sud-ouest cet après-midi

L'Agence nationale de l'aviation civile et e la météorologie annonce des orages et pluies sur les régions Sud-ouest (Cap Skirring et Ziguinchor) au cours de cet-après midi et la nuit.



Toutefois, sur le littoral un temps plutôt clément sera ressenti avec des pics qui tourneront autour de 31°C, souligne l'Anacim. Des visibilités seront généralement bonnes. Les vents seront de secteur Ouest à Sud-ouest et d’intensité faible à modérée.