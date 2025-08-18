Alerte météo : pluies et vents forts attendus à Dakar et Thiès

L’Agence nationale de l’Aviation civile et de la Météorologie (ANACIM) a lancé une alerte pour pluies imminentes ce lundi. Le système pluvio-orageux annoncé se dirige actuellement vers Dakar et Thiès.
Selon l’Agence, ces orages pourraient s’accompagner de vents violents.
