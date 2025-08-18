Réseau social
Alerte météo : pluies et vents forts attendus à Dakar et Thiès



L’Agence nationale de l’Aviation civile et de la Météorologie (ANACIM) a lancé une alerte pour pluies imminentes ce lundi. Le système pluvio-orageux annoncé se dirige actuellement vers Dakar et Thiès.
 
 Selon l’Agence, ces orages pourraient s’accompagner de vents violents.
 
 
Moussa Ndongo

Lundi 18 Août 2025 - 20:52


