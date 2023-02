Alerte sur le médicament Carbotoux: la présence d’un produit toxique décelée par ARN sénégalaise

L’Agence sénégalaise de réglementation pharmaceutique (Arp) sonne l’alerte et demande au Pharmacien responsable de Laborex «le retrait des lots spécialités Carbotoux sirop adulte et enfant». Cette décision survient à la suite de la découverte d’un niveau de toxicité élevé dans ce médicament employé contre la toux.



Selon L’Observateur, l’Agence sénégalaise de réglementation pharmaceutique a été alertée par l’Agence de contrôle des médicaments de la Gambie dans le cadre de ses activités de surveillance du marché, des résultats d’analyses de laboratoire ayant indiqué la présence de taux inacceptables de « Diéthylène glycol (Deg)». Un produit toxique et nocif», dans le produit Carbotoux (Carbocistéine) 250mg/5ml adulte lot N°21P1217.