Élection des membres du Conseil consultatif des jeunes du Sénégal : le délai de dépôt prorogé jusqu’au 4 mai

Dans une circulaire rendue publique ce jeudi 30 avril 2026, le Directeur de cabinet du ministre de la Jeunesse et des Sports, Tanor Gning, a annoncé la prorogation du délai de dépôt des candidatures pour l’élection des membres du Conseil consultatif des jeunes du Sénégal (CCJS) au niveau communal.
Cette décision fait suite à de nombreuses contraintes signalées concernant le délai initialement imparti. Ainsi, la date limite de dépôt des candidatures est désormais fixée au lundi 4 mai 2026 à 12h, délai de rigueur.
Le Directeur de cabinet a instruit les préfets de département et les gouverneurs de région d’assurer une large diffusion de cette information auprès de l’ensemble des acteurs concernés par le processus électoral.
Cette décision fait suite à de nombreuses contraintes signalées concernant le délai initialement imparti. Ainsi, la date limite de dépôt des candidatures est désormais fixée au lundi 4 mai 2026 à 12h, délai de rigueur.
Le Directeur de cabinet a instruit les préfets de département et les gouverneurs de région d’assurer une large diffusion de cette information auprès de l’ensemble des acteurs concernés par le processus électoral.
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