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Élection des membres du Conseil consultatif des jeunes du Sénégal : le délai de dépôt prorogé jusqu’au 4 mai



Élection des membres du Conseil consultatif des jeunes du Sénégal : le délai de dépôt prorogé jusqu’au 4 mai
Dans une circulaire rendue publique ce jeudi 30 avril 2026, le Directeur de cabinet du ministre de la Jeunesse et des Sports, Tanor Gning, a annoncé la prorogation du délai de dépôt des candidatures pour l’élection des membres du Conseil consultatif des jeunes du Sénégal (CCJS) au niveau communal.
 
Cette décision fait suite à de nombreuses contraintes signalées concernant le délai initialement imparti. Ainsi, la date limite de dépôt des candidatures est désormais fixée au lundi 4 mai 2026 à 12h, délai de rigueur.
 
Le Directeur de cabinet a instruit les préfets de département et les gouverneurs de région d’assurer une large diffusion de cette information auprès de l’ensemble des acteurs concernés par le processus électoral.
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Moussa Ndongo

Jeudi 30 Avril 2026 - 19:30


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