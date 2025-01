Alger convoque l'ambassadeur de France, pour «traitements dégradants» d'Algériens à Paris

L'Algérie a indiqué mardi avoir convoqué l'ambassadeur de France à Alger pour dénoncer des « traitements dégradants » auxquels auraient été soumis des passagers algériens arrivés dans des aéroports parisiens, selon un communiqué officiel. L'Algérie, en crise diplomatique avec la France, a exprimé sa « profonde préoccupation (face aux) témoignages concordants d'un certain nombre de ressortissants algériens sur des traitements provocateurs, dégradants et discriminatoires auxquels ils sont soumis par la Police aux Frontières au niveau des aéroports de Roissy Charles-De-Gaulle et d'Orly », selon le texte.