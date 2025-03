Algérie: Paris et Alger annoncent la reprise de leur coopération sécuritaire et migratoire (communiqué conjoint)

Les présidents français Emmanuel Macron et algérien Abdelmadjid Tebboune ont acté, ce lundi 31 mars, lors d'un échange téléphonique, une relance de la relation entre leurs deux pays, après des mois de crise, avec une reprise de la coopération sécuritaire et migratoire, selon un communiqué commun. Le chef de l'État français a aussi «réitéré sa confiance dans la clairvoyance du président Tebboune et appelé à un geste de clémence et d'humanité» envers l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal, condamné jeudi à cinq ans de prison ferme par un tribunal algérien. Selon le communiqué, le ministre français de l’Europe et des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, se rendra à Alger le 6 avril prochain. Par ailleurs, les deux présidents ont «arrêté le principe d’une rencontre prochaine».