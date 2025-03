Algérie : quatre terroristes se rendent à l'armée près de la frontière avec le Mali

Quatre individus armés se sont rendus aux autorités militaires dans la province de Bordj Badji Mokhtar, à l'extrême sud de l'Algérie, près de la frontière avec le Mali, selon un communiqué publié lundi par le ministère algérien de la Défense.



Le ministère a déclaré que «cette opération de qualité reflète l'efficacité de l'approche adoptée par le Haut Commandement de l'Armée Nationale Populaire pour venir à bout du fléau du terrorisme et faire régner la sécurité et la quiétude dans tout le pays».



Pour empêcher l'infiltration de terroristes et d'armes, l'Algérie a déployé des dizaines de milliers de soldats le long de ses frontières méridionales et orientales, dans un contexte d'instabilité au Mali et en Libye.



En outre, le pays a ouvert des itinéraires sûrs le long de sa frontière méridionale, encourageant les militants algériens qui ont rejoint des groupes terroristes au Sahel à se rendre en échange de procès équitables.