Xénophobie en Afrique du Sud : le Ghana refuse un don de 1,8 million de dollars de MTN

Le gouvernement ghanéen a officiellement décliné un don de 1,8 million de dollars de MTN Ghana (soit environ 1,1 milliard de FCFA) destiné aux ressortissants victimes de xénophobie en Afrique du Sud, affirmant avoir mobilisé ses propres ressources pour l'évacuation et la réintégration de ses citoyens. Cette somme représente 20 millions de GHS (cedi ghanéen). Cette décision a été communiquée par le ministère des Affaires étrangères, qui a salué l'offre tout en déclarant gérer la crise de manière indépendante.



«Le gouvernement du Ghana décline respectueusement l'offre de 20 millions de GHS (cedi ghanéen) de MTN pour les victimes ghanéennes des attaques xénophobes en Afrique du Sud. L'administration Mahama et ses partenaires locaux ont pris des mesures adéquates pour les évacuations en cours et le soutien financier pour la réintégration», a déclaré Samuel Okudzeto Ablakwa, ministre ghanéen des Affaires étrangères.



Cette clarification intervient alors que le président du conseil d'administration de MTN, le Dr Ishmael Yamson, avait annoncé son intention d’accompagner financièrement les Ghanéens contraints de quitter l’Afrique du Sud, en raison de la xénophobie qui y règne depuis plusieurs mois.



«Le gouvernement du Ghana reste pleinement engagé dans les évacuations humanitaires actuelles et le soutien financier à la réintégration de chaque Ghanéen mis à l'abri du danger», a dit Samuel Okudzeto Ablakwa, qui a néanmoins «félicité» MTN Ghana pour l’initiative.



Pour rappel, l'opérateur MTN (Mobile Telephone Networks) vient d'Afrique du Sud. Fondée en 1994 et basée à Johannesburg, la multinationale MTN Group est aujourd'hui l’un des plus grand opérateur de réseau mobile en Afrique. Elle possède de nombreuses filiales à travers le continent (comme MTN Ghana, MTN Côte d'Ivoire ou MTN Nigeria).