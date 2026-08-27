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Algérie : au moins 12 morts dans des incendies de forêts



Algérie : au moins 12 morts dans des incendies de forêts
En Algérie, au moins 12 personnes ont perdu la vie et plusieurs dizaines d’autres ont été blessées dans les violents incendies de forêt du mercredi 26 août 2026.  Plusieurs régions du nord-est, notamment Béjaïa, Jijel et Tizi Ouzou, ont été touchées. La progression des flammes a également contraint plusieurs familles à quitter leurs habitations, a rapporté France 24, citant les  sources gouvernementales.

Selon le ministre de l’Intérieur, Saïd Sayoud, qui s’est exprimé à la télévision nationale, « cinq décès ont été enregistrés dans la wilaya (préfecture) de Jijel, quatre dans la wilaya de Béjaïa et trois dans la wilaya de Tizi Ouzou ».

La situation a également fait de nombreux blessés. Le ministre a indiqué que « 54 cas de brûlures (ont été recensés) à l’hôpital de Souk El Tenine (à Béjaïa), dont 6 sont dans un état grave ».

La région de Béjaïa, située à environ 300 kilomètres à l’est d’Alger, a été particulièrement touchée par les incendies. Avant le bilan officiel, des médias locaux avaient fait état de deux décès et de plusieurs blessés.

Face à l’avancée des flammes vers des zones habitées, la Protection civile a procédé à l’évacuation de plusieurs familles, notamment dans la wilaya voisine de Jijel.

Ces incendies sont survenus  alors que l’Algérie fait régulièrement face à des feux de forêt durant la période estivale, particulièrement dans les régions boisées du nord et du nord-est du pays.
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Oumy Diallo (stagiaire)

Jeudi 27 Août 2026 - 12:04


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