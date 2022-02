Aliou Cissé : "Cette équipe nationale appartient aux 17 millions de Sénégalais et je comprends parfaitement les critiques"

Le sélectionneur des Lions, Aliou Cissé, a déclaré mercredi comprendre ’’parfaitement’’, avec le recul, les critiques adressée à l’équipe nationale dont les joueurs font selon lui preuve de cohésion ’’à tous les niveaux’’. "Cette équipe nationale appartient aux 17 millions de Sénégalais, et je comprends parfaitement les critiques", qui sont, dit-il, constructives et permettent d’avancer. Cissé s’exprimait en conférence, après la victoire remportée par les Lions sur les Etalons du Burkina Faso, 3-1.



"Avec notre expérience, nous devons faire preuve d’humilité, accepter de prendre du recul pour aller de l’avant", a indiqué le technicien, se disant heureux de diriger une équipe "soudée à tous les niveaux".



"Il faut tout juste voir comment ils célèbrent les buts", a-t-il rappelé, réitérant l’objectif du Sénégal de gagner cette année la Coupe d’Afrique des nations.



"Nous courons derrière ce trophée depuis plus de 60 ans", a relevé le sélectionneur des Lions.Le sélectionneur des Lions, Aliou Cissé, a déclaré mercredi comprendre ’’parfaitement’’, avec le recul, les critiques adressée à l’équipe nationale dont les joueurs font selon lui preuve de cohésion ’’à tous les niveaux’’. "Cette équipe nationale appartient aux 17 millions de Sénégalais, et je comprends parfaitement les critiques", qui sont, dit-il, constructives et permettent d’avancer. Cissé s’exprimait en conférence, après la victoire remportée par les Lions sur les Etalons du Burkina Faso, 3-1.





"Avec notre expérience, nous devons faire preuve d’humilité, accepter de prendre du recul pour aller de l’avant", a indiqué le technicien, se disant heureux de diriger une équipe "soudée à tous les niveaux".



"Il faut tout juste voir comment ils célèbrent les buts", a-t-il rappelé, réitérant l’objectif du Sénégal de gagner cette année la Coupe d’Afrique des nations.



"Nous courons derrière ce trophée depuis plus de 60 ans", a relevé le sélectionneur des Lions.



Avec Aps