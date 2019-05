Aliou Cissé: "Le Sénégal n'a jamais été aussi proche d'un sacre"

Le sélectionneur des "Lions" est quasi certain que son équipe peut valoir au Sénégal son premier trophée continental au terme de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN), qui va débuter le 21 juin prochain. Interpellé sur ses relations avec ses coéquipiers de la génération 2002 et le problème de certains d'entre eux à intégrer le staff de l'équipe nationale, Aliou Cissé a déclaré ses portes ouvertes à tout le monde avant d'appeler la bande à El Haj Diouf à former une union sacrée autour des joueurs sélectionnés.

"Je n'ai pas de problème avec les joueurs de la génération 2002 dont je fais partie. Je pense que les gens ont tendance à souvent oublier que je fais partie de cette génération et que j'ai fait quelque chose pour mon pays en tant que joueur. Les portes de l'équipe nationale sont ouvertes à cette génération. Ils ont des droits sur cette équipe, mais ils ont également des devoirs. Je pense que leur devoir c'est de s'unir pour donner confiance aux jeunes. Parce que je pense que le Sénégal n'a jamais été aussi proche d'un sacre", a déclaré Aliou Cissé en conférence de presse ce vendredi.