Aliou Cissé réagit à la situation de Sadio Mané

Interrogé par nos confrères de Wiwsport, le sélectionneur de l'équipe nationale du Sénégal, Aliou Cissé a réagi à la situation de Sadio Mané, qui a écopé une suspension et une amende après son altercation avec Loroy Sané. El tactiko a préféré relativiser.



« Je n’ai pas envie d’en faire tout un problème. Dans tous les vestiaires, il se passe des choses comme ça, vous ne pouvez même pas imaginer. En réalité, ce qui s’est passé ne devait même pas sortir du vestiaire. Il y a des secrets qui doivent y rester…Quand il y a des problèmes comme ça dans un vestiaire, cela veut dire que le problème est en train d’être réglé. Chacun connaît celui à qui il a affaire », a dit Cissé a wiwsport.



En outre, il a exhorté son joueur à rester concentré sur l’aspect sportif tout en invitant les uns et les autres à être plus patient avec l’attaquant bavarois. « Ce qui est important c’est la santé de Sadio Mané et ces performances avec le Bayern et l’équipe nationale. Je crois qu’il est sur la bonne voie. Les gens sont un peu pressés mais n’oublions pas qu’il est resté près de cinq mois sans jouer, quand vous êtes un footballeur professionnel vous le ressentez. Pour retrouver de la confiance et de l’explosivité, parce que c’est ça qui lui manque, il doit enchaîner les matchs ».