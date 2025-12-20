Le Real Madrid bat Séville, Kylian Mbappé égale le record de Cristiano Ronaldo sur une année civile

Le Real Madrid a remporté son dernier match de l’année aux dépens du FC Séville, ce samedi, pour le compte du 17e acte de la Liga (2-0). Le jour du 27e anniversaire d’un certain Kylian Mbappé.



Pour ce faire et revenir à un point d’un Barça qui dimanche jouera sur la pelouse de Villarreal les Merengues s’en sont remis à une tête victorieuse de Bellingham (38e) et un penalty transformé par Mbappé (86e) alors que les Andalous ont vu rouge avec l’expulsion de Marcao à la 68e minute.



Mission accomplie, donc, y compris pour le capitaine de l’équipe de France qui en marquant ce soir a égalé le record absolu de buts inscrits sur une année civile au profit du Real. En 2013, Cristiano Ronaldo avait cumulé 59 réalisations pour la Maison blanche Kylian Mbappé en aura fait autant en 2025. Impressionnant.