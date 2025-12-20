Saint-Louis : le Conseil municipal adopte un budget 2026 de plus de 4,7 milliards FCFA

Le Conseil municipal de Saint-Louis a tenu, ce samedi 20 décembre 2025, sa quatrième session ordinaire de l’année, au terme de laquelle le budget primitif 2026 de la commune a été examiné et adopté, selon une note de la mairie.



Réunis dans la salle des délibérations de l’Hôtel de Ville, les conseillers municipaux ont validé un budget équilibré en recettes et en dépenses à hauteur de 4 736 824 067 francs CFA.



Dans le détail, la section de fonctionnement est arrêtée à 2 261 500 152 francs CFA, aussi bien en dépenses qu’en recettes, dégageant ainsi un équilibre parfait sans excédent. Cette enveloppe est destinée à couvrir les charges liées au fonctionnement de l’administration municipale et aux services courants.



La section d’investissement s’élève quant à elle à 2 475 323 915 francs CFA, également équilibrée en dépenses et en recettes. Ces crédits sont destinés au financement des projets structurants et des actions de développement prévues pour l’année 2026.



Au cours de cette session, le Conseil municipal a également adopté le Plan triennal d’investissement (PTI) 2026-2028, le Plan annuel d’investissement (PAI) 2026, ainsi que les autorisations de programme et d’engagement relatives au prochain exercice budgétaire. Les élus ont par ailleurs donné leur accord pour le recrutement de quatre agents cadres, afin de renforcer les capacités de l’administration communale.



La session s’est déroulée dans un climat jugé serein et s’est achevée par l’examen des questions diverses. Avec l’adoption de ce budget, la commune de Saint-Louis se dote des moyens financiers nécessaires à la mise en œuvre de ses priorités de développement pour l’année 2026.