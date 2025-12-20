Handball : Seydou Diouf élu au Comité exécutif de la CAHB

Le président de la Fédération sénégalaise de handball (FSHB), Seydou Diouf, a été élu, samedi, membre du Comité exécutif de la Confédération africaine de handball (CAHB).



Dans un communiqué, la ministre de la Jeunesse et des Sports, Khady Diène Gaye, a salué cette élection qu’elle qualifie de méritée. Selon elle, cette distinction consolide la « position de leadership du Sénégal dans le handball africain et illustre l’excellence de nos cadres sportifs ».



Le Comité exécutif constitue la plus haute instance décisionnelle de la confédération africaine de handball et joue un rôle central dans l’orientation et le développement de la discipline à l’échelle continentale.



Cette instance assure l’exécution des décisions du Congrès et du Conseil, ainsi que l’administration et la mise en œuvre des politiques continentales, avec des mandats renouvelables par vote électif.

