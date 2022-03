Aliou Cissé, sélectionneur des « Lions » : « le Sénégal est là pour continuer à écrire son histoire »

En conférence de presse d’avant-match, Aliou Cissé n’a pas fait dans la dentelle et a indiqué être venu chercher un bon résultat en Egypte dans le cadre des barrages du mondial 2022. Le sélectionneur des « Lions » a abordé la différence entre la rencontre du 6 février et celle de ce vendredi. Cissé a soutenu que le Sénégal est dans la continuité pour écrire son histoire.



« Cela fait plus d’un mois qu’on a joué contre cette équipe égyptienne. Est-ce qu’on a eu le temps ? Je dirais non. Nous sommes dans cette continuité. Nous savons que nous pouvons nous améliorer et changer de système tactique au courant de la rencontre. Mais en réalité, nous sommes fidèles à ce que nous faisons. C’est à nous de rentrer dans ce match comme il se doit. Nous sommes conscients de ce qui nous attend. Nous savons que l’Egypte joue face à son public. On connait l’ambiance de ce stade-là. Et comme le disait Koulibay, c’est deux grandes nations, à la fois l’Egypte et le Sénégal, qui ont envie de retourner à cette Coupe du monde », a déclaré le technicien sénégalais.



« Le football du haut niveau ne se nourrit pas du passé. Aujourd’hui, nous avons face à nous l’Egypte, deux rencontres très rudes et difficiles. Mais, le Sénégal est là pour continuer à progresser et écrire son histoire », a-t-il ajouté.



Après avoir gagné la CAN après 57 ans d’attente, Aliou Cissé a soutenu qu’il a toujours envie de gagner avec ses poulains. « Nous sommes ici avec beaucoup d’humilité. Nous sommes motivés. La motivation continue. Moi, j’ai faim, j’ai la dalle. Je suis un jeune entraîneur et je n’ai encore rien fait. Les joueurs le savent aussi. Ils ont envie de gagner, c’est leur première CAN. Nous devons continuer à être une équipe conquérante et atteindre nos objectifs avec beaucoup d’humilité ».