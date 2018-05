Aliou Cissé sur les absences de Santy Ngom et Pape Seydou Ndiaye

Ils étaient pressentis dans la liste des joueurs qui doivent représenter le Sénégal à la prochaine Coupe du monde mais finalement le sélectionneur Aliou Cissé ne les a pas retenus. Pas de Santy Ngom encore moins Pape Seydou Ndiaye. Si l’absence de Santy s’explique par son manque de temps de jeu, pour le gardien du Jaraaf, son manque d’expérience a joué en sa défaveur, selon le coach.



« Santy c’est un jeune joueur que j’ai emmené dans la tanière. Avant de l’emmener, beaucoup ont posé la question de savoir où Cissé est allé chercher ce joueur-là. Aujourd’hui ça me fait plaisir qu’on demande après lui. C’est un garçon qui a un peu de mal au niveau du temps de jeu, qui a un petit peu de retard par rapport aux autres comme Ismaila Sarr, Sadio Mané, Mbaye Niang qui ont un petit peu plus de temps de jeu. Je reste persuadé que c’est une valeur sûre pour le futur»



Et concernant Pape Seydou Ndiaye « Je l’ai fait venir en sélection. Que ce soit avec les U23, que ce soit avec l’équipe A, c’est grâce à moi. J’ai eu toujours confiance en lui, c’est clair. Il lui reste encore une marge de progression. Il doit encore progresser. Et aujourd’hui, lorsque je prends nos trois gardiens, je pense qu’ils ont un peu plus d’expérience que lui. Pour cette Coupe du Monde, je préfère partir avec Khadim Ndiaye, Alfred Gomis et Abdoulaye Diallo », s'est justifié Cissé