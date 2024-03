Aliou Cissé veut apporter des changements pour donner du temps de jeu à chaque joueur

Le Sélectionneur de l’équipe nationale, Aliou Cissé, dit vouloir apporter des changements dans son onze de départ pour le match amical face au Bénin prévu, mardi, au stade La Licorne d’Amiens afin de donner du temps de jeu à chaque joueur.



”L’objectif sur ces deux matchs, c’était de donner du temps de jeu à un groupe, faire tourner l’effectif pour le deuxième match. Nous allons nous inscrire sur cette ligne directrice pour donner aux autres du temps de jeu. L’équipe sera fortement modifiée par rapport au premier match amical face au Gabon. On ne peut pas convoquer tous ces joueurs et ne pas leur donner du temps de jeu. On fera tout ce qui est possible”, a expliqué Cissé à l’APS.



Après une large victoire sur le score de trois buts à zéro (3-0) face au Gabon en amical, le Sénégal va effectuer une deuxième sortie, ce mardi, face au Bénin qui a fait match nul (2-2) contre la Côte d’Ivoire, championne d’Afrique en titre.



”Ce sont des matchs amicaux. Je n’ai pas regardé Bénin-Côte d’Ivoire. Une chose est sûre, le Bénin faisait partie de nos adversaires lors des éliminatoires de la CAN (…). Nous voulons une bonne opposition. Ce sera un match physique. C’est ce qu’on est venu chercher avant nos deux matchs prévus au mois de juin”, a dit le Sélectionneur.



Les Lions du Sénégal qui vont jouer ce mardi sans Abdoulaye Niakhaté Ndiaye, Pape Gueye et Ismaila Sarr blessés, avaient fait match nul (1-1) face aux Guépards lors des qualifications pour la CAN 2023.