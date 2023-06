Aliou Sané dénonce des cas de maltraitance dans les commissariats (Vidéo)

Arrêté lundi 29 mai, alors qu’il tentait de rallier le domicile de l’opposant Ousmane Sonko où les leaders de l’opposition s’étaient donnés rendez-vous, le coordonnateur du mouvement « Yen a marre » a recouvré la liberté. Aliou Sané a profité ce lundi lors de la conférence de presse de la Plateforme F24 pour dénoncer sa condition de détention, ponctuée de valses entre commissariats, brigades de gendarmerie et la cave du Tribunal de Dakar.

Le vice-coordonnateur de la Plateforme F24 fustige l’arrestation des centaines jeunes et retenus dans les commissariats depuis plusieurs jours. Aliou Sané dénonce également des cas de maltraitances et les conditions inhumaines et dégradantes.



Moussa Ndongo et Baboye Dia

