Aliou Sané donne les raisons du divorce entre Y en a marre et Noo Lank

Plusieurs mouvements de la société civile dont Y en a marre ont quitté la plateforme Noo Lank, qui s’était donné pour objectif de lutter contre la hausse du prix de l’électricité au Sénégal. Le coordonnateur dudit mouvement, Aliou Sané a donné les raisons de leur divorce.



« On a suspendu notre participation au sein de Noo Lank. On ne se retrouve plus dans les nouvelles orientations, l’organisation et le management de la plateforme. Y en a marre en tant que partie prenante de cette initiative, qu’il a contribué à mettre en place, ne se retrouve ni dans les nouvelles orientations encore moins dans la démarche actuelle de cette plateforme », a expliqué Aliou Sané.



Pour le Frapp qui a aussi suspendu ses activités avec la plateforme, le non-respect des décisions prises collégialement et l’entorse aux règles les plus élémentaires de la démocratie, sont entre autres, les raisons. Pendant ce temps, les Forces démocratiques du Sénégal du Dr Babacar Diop ont aussi évoqué un impossible come-back avec Noo Lank.



Ces multiples retraits vont forcément affaiblir la plateforme Noo Lank.