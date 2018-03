Allemagne : Angela Merkel réélue chancelière pour un quatrième mandat

Angela Merkel a été réélue chancelière par les députés ce mercredi. C’est son quatrième mandat à la tête de l’Allemagne avec 364 voix sur 692.

Le vote a eu lieu à bulletin secret et le résultat a été proclamé, un peu avant 10 heures, par Wolfgang Schäuble, le président du Bundestag. Au vu du décompte, Mme Merkel n’a pas fait le plein des voix des groupes de sa majorité : si l’ensemble des députés chrétiens-démocrates (CDU-CSU) et sociaux-démocrates (SPD) avaient voté pour elle, elle aurait en effet obtenu 399 voix.



Elle doit prêter serment, avant un premier conseil des ministres de ce gouvernement rajeuni et quasiment paritaire vers 17 heures. La cérémonie marquera la fin d’une longue quête de majorité.