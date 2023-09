Allemagne : un ado de 14 ans soupçonné d’avoir tué à coups de couteau un garçon de 6 ans

Le garçon avait été retrouvé grièvement blessé dans un fourré le 14 septembre après que ses parents ont signalé sa disparition, ne le voyant pas rentrer du terrain de sport dans la petite commune de Pragsdorf. Le village a cherché désespérément le garçon. À pied, à vélo et en voiture, ils ont fouillé chaque recoin. Ils ont crié encore et encore : “Joel !”. Même le maire a participé aux recherches. C’est le soir que les pompiers ont finalement découvert Joel avec le haut du corps couvert de blessures. L’enfant est décédé à l’hôpital. Les enquêteurs ont trouvé près des lieux du crime un couteau portant les traces d’ADN de la victime et “avec une très forte probabilité” celles du suspect, a indiqué la police dans un communiqué.



L’adolescent avait déjà éveillé les soupçons avant l’analyse ADN en faisant des déclarations contradictoires alors qu’il est le dernier à avoir vu l’enfant vivant, a-t-on ajouté de mêmes sources. Face à ces preuves accablantes, le parquet de Neubrandenbourg a demandé un mandat d’arrêt pour meurtre à l’encontre du jeune homme. L’adolescent doit maintenant être présenté à un juge. Pour le moment, la police dit ne pas connaître les motifs du crime. L’enquête est toujours en cours. Une conférence de presse des autorités allemandes est prévue plus tard dans la journée.



Série de meurtres d’enfant

Cette affaire arrive après plusieurs meurtres d’enfant qui ont choqué l’opinion en Allemagne. En mars dernier, deux préadolescentes de 12 et 13 ans avaient avoué l’homicide au couteau d’une de leur camarade de 12 ans dans l’ouest du pays. Elles n’étaient pas pénalement responsables car elles avaient moins de 14 ans, l’âge minimum en Allemagne pour être condamné.