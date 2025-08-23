Réseau social
Connectez-vous S'inscrire
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)

Almadies : un immeuble de l’homme d’affaires Amadou Loum Diagne mis aux enchères pour 1,4 milliard CFA



Almadies : un immeuble de l’homme d’affaires Amadou Loum Diagne mis aux enchères pour 1,4 milliard CFA
Un nouvel épisode judiciaire remet sous les projecteurs l’homme d’affaires Amadou Loum Diagne. Ce dernier déjà impliqué dans plusieurs dossiers médiatisés de controverses foncières. Son immeuble de prestige, situé aux Almadies 4 sur le boulevard de la Corniche à Dakar, sera vendu aux enchères publiques le 9 septembre 2025, à la demande d’Africa Banque Sénégal, représentée par Me Babacar Ndiaye. Le bien est enregistré sous le titre foncier n°2.098/NGA.
 
Selon Les Échos, la mise à prix a été fixée à 1,4 milliard de francs CFA (environ 2,13 millions d’euros), avec un pas d’enchère de 1 million. Les candidats devront déposer une caution équivalente à la mise à prix, un niveau qui réserve l’opération aux investisseurs disposant de capacités financières conséquentes.
 
Sauf imprévu juridique, l’audience d’adjudication du 9 septembre devrait se tenir normalement, avec la possibilité d’une surenchère, souligne le journal.
Autres articles

Ndeye Fatou Touré

Samedi 23 Août 2025 - 10:41


div id="taboola-below-article-thumbnails">

Nouveau commentaire :
Facebook Twitter