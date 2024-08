Amadou Ba chez l'archevêque de Dakar : "nous avons parlé de la nécessité d'avoir un Sénégal de paix, un Sénégal de concorde..."

L'ancien Premier ministre et candidat malheureux de la coalition BBY Yakaar à la présidentielle de mars 2024 continue sa tournée dans les foyers religieux du pays. Après Touba, Tivaouane, Thiénaba et chez les Layènes, monsieur Ba s'est rendu cette après-midi chez l'archevêque de Dakar Monseigneur Benjamin Ndiaye.

Sur l'objet de sa visite chez le résident des Badamiers sis à Fann Résidence, l'ancien Premier ministre d'objecter, " j'ai l'habitude de venir rendre visite aux autorités religieuses. Donc , je fais le tour depuis un certain moment. J'ai eu le privilège de rencontrer l'archevêque de Dakar pour solliciter ses prières. Cela fait longtemps que je ne l'ai pas vu".



Revenant sur son tête-à-tête avec l'archevêque de Dakar, l'ancien directeur des impôts de confier, "nous avons discuté. Il m'a prodigué des conseils et a prié pour moi et pour tout le Sénégal.

Très attendu sur la dernière politique liée à l'interdiction du port du voile dans certaines écoles privées, Amadou Ba ne s'est pas épanché sur la question. Il a tout de même confié, "nous avons parlé de la nécessité d'avoir un Sénégal de paix, un Sénégal de concorde, un Sénégal où on vit tous en harmonie. Et ça s'est arrêté là".



De plus, Amadou Ba dit avoir trouvé un homme (Monseigneur Benjamin Ndiaye) très ouvert, très humble. Toujours, sur la question du voile, l'ancien PM promet de revenir là-dessus. "Nous sommes dans un monde très ouvert. Nous sommes dans un pays de liberté. Il arrive ça et là que des débats puissent être. Je pense que tout cela doit se faire dans la concorde, dans la discussion et dans le respect des lois et règlements qui régissent notre pays. Nous sommes un pays démocratique et laïc avec un système d'éducation bien organisée", a confié l'ancien PM.