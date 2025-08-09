Amadou Ba tacle O. Chimère Diouf : «ce sont des propos inopérants »

En réponse aux récentes déclarations du magistrat Ousmane Chimère Diouf en marge de l’AG de l’Union des Magistrats du Sénégal (UMS), le député de l'opposition Amadou Ba a vivement réagi. Via sa page Facebook, le député a qualifié de « contre-productif et totalement inopérant » le fait de qualifier le travail »législatif de populisme ».



Le député Amadou Ba a souligné l'importance du respect de la séparation des pouvoirs. Selon lui, « le dialogue entre les institutions devra se faire dans le respect des principes de la séparation des pouvoirs et de l’exercice par chaque pouvoir, de la plénitude de ses compétences constitutionnelles ». Il a ainsi rappelé que chaque institution, qu'il s'agisse de l'Assemblée nationale ou du corps judiciaire, doit agir dans le cadre de ses attributions sans empiéter sur celles des autres.



Pour rappel, les propos du magistrat Ousmane Chimère Diouf avaient suscité une polémique après qu'il a publiquement qualifié de « populistes » certaines initiatives législatives. Ces déclarations avaient été perçues comme une critique directe du travail des députés, ouvrant un débat sur les frontières entre le pouvoir judiciaire et le pouvoir législatif.