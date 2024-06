Amadou M. Diop : « toutes les actions de l'Assemblée nationale sont toujours adossées aux principes fixés par la Constitution »

Le président de l'Assemblée nationale, Amadou Mame Diop, a clôturé la deuxième session unique de la quatorzième législature, ce samedi 29 juin 2024. Il a déclaré que cette « deuxième session unique de la XIVème Législature a été particulièrement riche en substance du fait notamment des matières et textes examinés et dont les incidences sur la marche de notre pays ont été si importantes ».



D’après lui, « l’examen prochain du projet de loi de finances de l’année 2025 offrira, à coup sûr, une autre opportunité à la Représentation nationale de porter encore une fois les préoccupations de nos populations en vue de leur prise en compte optimale ».



Amadou Mame Diop magnifie le rayonnement de l’Assemblée au plan international. « Notre implication au plus haut niveau au sein des instances parlementaires africaines et mondiales s’est renforcée », a-t-il dit.



D’après lui, les « visites du Président de la Chambre des Représentants du Royaume du Maroc et du Président de l’Assemblée nationale de Cabo Verde ont été des moments privilégiés pour mettre en exergue la diplomatie parlementaire et renforcer la coopération avec les pays frères du Sénégal ».



Le président de l’institution a adressé ses félicitations aux Députés, hauts fonctionnaires et cadres de l’Assemblée nationale qui ont contribué de manière significative au bon déroulement de toutes les activités et ainsi placé très haut le prestige de notre Institution.



En ce qui concerne les travaux de modernisation de l’Assemblée, Amadou Mame Diop indique l’Hémicycle a été rénovée et des équipements modernes du système de conférence ont été installés avec l’appui de l’Agence coréenne de Coopération internationale (KOICA), dans le cadre du Projet de modernisation des moyens de communication de l’Assemblée nationale avec le public.



Enfin, il rappelle que toutes les « actions de l'Assemblée nationale sont toujours adossées aux principes et dispositions fixés par la Constitution notamment en ce qui concerne la séparation et l’équilibre des pouvoirs ainsi que le périmètre de compétence. Ce, quels que soient le contexte et les enjeux ».