Ambassade de l’Inde au Sénégal : un agent interprète déféré pour des vols répétés

M. Fall, un interprète au sein de l'Ambassade de l'Inde au Sénégal, a été déféré au parquet le 02 février 2026 pour «vol commis au préjudice de leur employeur, association de malfaiteurs, retrait frauduleux, faux et usage de faux en écriture et complicité desdits faits ». Accusé d’avoir dérobé un chéquier et falsifié des signatures et cachets, il aurait procédé à des retraits frauduleux totalisant plus de 3 millions de francs CFA.





A l’origine de cette affaire, le 23 janvier 2025, l’Ambassade avait déposé une plainte pour vol de chèque après avoir remarqué que cinq chèques d’une valeur de 3 362 700 Fcfa avaient été volés. Ainsi, après avoir saisi la banque, ils ont découvert que quatre de ses chèques avaient été encaissés par les nommés M.F. Mbalo et E. H.D. Thiam. En date du 26 janvier 2026, il a été encore constaté par l’Ambassade qu'un chéquier de 50 chèques a été dérobé dans le bureau du chancelier. L’exploitation des images de vidéosurveillance à l'intérieur de l'ambassade a conduit à l'arrestation de M. Fall.



Conduit au commissariat et confronté aux faits, ce dernier a reconnu être l'auteur des vols. Selon le journal Libération, grâce à ses connaissances en infographie et en informatique, il aurait procédé à la falsification des cachets de l'ambassade et à l'imitation des signatures à partir de son ordinateur.



Selon le prévenu, après avoir soustrait quatre chèques, il a contacté un de ses amis, afin que celui-ci trouve parmi ses connaissances des personnes disposant d'une Carte nationale d’identité. C'est ainsi qu'à quatre reprises ses complices ont procédé aux retraits moyennant une commission de 100 000 Fcfa par retrait. Pour ne pas être découvert, Mamadou Fall a tenté de détruire les preuves en supprimant les fichiers informatiques contenant les falsifications et en déclarant avoir brûlé le chéquier volé. Ses complices sont activement recherchés par la police.

