Rencontre Diomaye -Sassou: la candidature de Macky Sall au poste de SG de l'ONU au menu des échanges

Le président Bassirou Diomaye Faye a été reçu hier par son homologue congolais, Denis Sassou N’Guesso. Les deux chefs d’État ont passé en revue les principaux domaines de coopération ainsi que d’autres secteurs stratégiques. Selon le média congolais adiac-congo.com, les deux chefs d'Etats ont abordé les enjeux qui seront au cœur du 39ᵉ sommet de l’Union africaine prévu ce mois de février à Addis-Abeba, en Éthiopie. Par ailleurs, les échanges ont permis d’aborder également l’actualité diplomatique africaine, notamment “la candidature de l’ancien président, Macky Sall, au poste de secrétaire général des Nations unies, une candidature susceptible de bénéficier du soutien des États africains”. Pour l'heure, rien n'a filtré du fond de la conversation sur ce sujet.



L’ancien président sénégalais a profité d’un entretien accordé à une chaîne YouTube fin septembre 2025 pour confirmer l’intérêt qu’il porte au poste de Secrétaire général des Nations Unies. «Il est vrai que beaucoup de personnes, de pays, pensent que je devrais pouvoir candidater», a-t-il admis avec une prudence calculée, tout en soulignant qu'aucune décision définitive n’était arrêtée. Pour justifier cette potentielle ambition, l’ancien chef de l’État mise sur la cohérence de son parcours. Évoquant une trajectoire allant «du local au régional puis au global», il se présente comme l’homme de la synthèse, capable de réformer une ONU dont il juge les structures actuelles inadaptées aux réalités du monde.



Macky Sall sait que le chemin menant au siège de l'ONU est pavé d'embûches. Il a ainsi conditionné sa candidature par le soutien des membres du Conseil de sécurité, le ralliement du bloc africain et l’appui du monde islamique. « Je ne l’écarte pas si les gens estiment que je peux apporter modestement ma contribution pour redorer le blason de l’ONU », a-t-il conclu.



Dans le système onusien, l'Afrique représente le plus grand bloc de votes à l'Assemblée générale (54 pays). Sans un consensus de l'Union Africaine (UA), aucune candidature continentale ne peut espérer s'imposer face aux autres régions du monde comme l'Amérique Latine. L'organisation a durci ses règles de sélection (Résolution 79/327) : les candidats doivent présenter une "déclaration de vision" et passer des auditions publiques. Pour le cas de Macky Sall, son passage à la présidence de l'UA (2022-2023) a marqué les esprits, notamment par son plaidoyer pour l'intégration de l'UA au G20 et pour la réforme du Conseil de sécurité. Cependant, pour qu'une candidature soit officielle à l'ONU, elle doit normalement être portée par l'État d'origine du candidat. Toutefois, le régime actuel s'est montré très réservé, voire critique à une probable candidature de l'ancien Président . Des figures du pouvoir ont rappelé que le poste exige une "intégrité impeccable", faisant allusion aux tensions politiques de la fin du mandat de Macky Sall.