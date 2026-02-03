Réseau social
Cour d'appel de Versailles : le procès de Madiambal Diagne a démarré ce mardi depuis 9H 25 minutes
L'audience portant sur l'extradition du patron de presse, Madiambal Diagne, s’est ouvert officiellement à la Cour d'appel de Versailles. Les plaidoyers ont initialement démarré ce mardi matin à 9heures 25mn heures locale à huis clos. Après 5 minutes de débat, la séance a été interrompue pour être statuée sur une audience publique afin de permettre au public d’assister aux plaidoiries, rapporte la TFM.
 
Mardi 3 Février 2026 - 11:03


