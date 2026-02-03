Vol par effraction à Mékhé : un opérateur économique blessé, plus de 22 millions emportés

Dans la nuit du dimanche 1er janvier au lundi 02 février 2026, le propriétaire de trois points multiservices à Mékhé (nord-ouest) a été attaqué dans son domicile par des individus munis d’armes à feu et de machettes, lui soutirant plus de 22 millions de FCFA, après l’avoir blessé.



Les assaillants se sont introduits dans la maison de la victime vers 03 heures du matin en passant par la fenêtre de la cuisine. Une fois dans la chambre, les assaillants ont réveillé le propriétaire de la maison, lui assénant un coup de machette à l’épaule, avant de lui réclamer de l’argent. Refusant de céder à leur demande, ils ont fouillé toute la maison avant de trouver dans la salle de bain un coffre-fort contenant plus de 22 millions de francs CFA, qu’ils ont emportés avec eux.



D’après la victime, d’autres complices les attendaient à l’intérieur du véhicule qui les transportait. Une enquête a été ouverte par les forces de sécurité, afin d’identifier les auteurs de ce cambriolage, selon l’APS.

