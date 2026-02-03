Yeumbeul : une restauratrice nigériane de 39 ans interpellée pour «traite de personne par exploitation sexuelle»

A Yeumbeul-Asecna, dans la banlieue de Dakar, la Division nationale pour la lutte contre le trafic de migrants et pratiques similaires (DNLT) a interpellé une restauratrice nigériane âgée de 39 ans. Elle est suspectée d’être à la tête d’une mafia spécialisée dans la «traite de personne par exploitation sexuelle».



Selon le quotidien Libération, l’affaire a commencé le 28 janvier 2026, lorsque la DNLT a été informée de la présence aux abords du poste de police de Kédougou de deux jeunes filles de nationalité nigériane, présumée victime de la traite de personne par exploitation sexuelle. Interrogées, J. Ifeanyi (23 ans) et C. J. Nnamdi (25 ans) ont révélé avoir fui Dakar où elles étaient, depuis juin 2025, date de leur arrivée au Sénégal, sous l’’emprise de la nommée O.D. Jessica. Cette dernière les aurait forcées à «se prostituer», en utilisant souvent leurs ongles, leurs poils pubiens et ceux des aisselles pour des «rituels».



Interpellé, O. D. Jessica a prétendu que c’est une autre compatriote, qui s’est retournée au Nigéria, qui lui aurait «donné» l’une des filles «achetées». La prévenue a été placée en détention, le temps que la justice fasse la lumière sur ce dossier.