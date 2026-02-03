Litige foncier à Somone : l’ex-maire réclame 250 millions à son ancien conseiller pour « diffamation »

Le tribunal de Mbour (petite- cote) a été le théâtre d’une confrontation électrique entre l’ancien maire, El Hadji Boubacar Sadji, et le conseiller municipal Aliou Ciss. Ce dernier est accusé de « diffamation » après des révélations sur la gestion des terres et de l’hôtel « Baobab ». Le plaignant a réclamé, 250 millions de FCFA.
Le conflit prend racine le 13 juillet 2025. Invité sur le plateau de « Somone TV », Aliou Ciss, conseiller municipal toujours en exercice, n’avait pas mâché ses mots à l'égard de celui qui fut son édile pendant 12 ans. Selon le journal L’Observateur qui donne l’information, l'ex-maire est accusé d'avoir bradé le patrimoine de la commune. Ce n’est pas tout, Aliou Ciss a évoqué des liens troubles entre El Hadji Boubacar Sadji et le directeur de l'hôtel « Baobab ». Selon le conseiller, l'ancien maire aurait « sacrifié » ses concitoyens en cédant ce site stratégique au profit du complexe hôtelier.
Aliou Ciss avait, selon l'enquête préliminaire, reconnu les faits dans un premier temps. Par ailleurs, il a adopté hier devant la présidente du tribunal une ligne de défense plus nuancée. Le prévenu a admis être l'auteur des propos, mais nie avoir visé nommément l'ancien maire. Selon lui, ses critiques s'inscrivaient dans un « cadre général » sur la gestion de la localité. Une version immédiatement battue en brèche par la partie civile, qui y voit une tentative désespérée d'échapper à ses responsabilités.
Pour El Hadji Boubacar Sadji, le mal est fait. Après deux mandats à la tête de la Somone, il a estimé que cette sortie médiatique n'avait qu'un seul but, salir son image et son héritage politique.
« Mon client a été humilié et offensé par des propos mensongers », a soutenu la défense du plaignant, qui a réclamé la somme de 250 millions de FCFA en guise de dommages et intérêts.
Le délibéré sera rendu le 16 mars 2026.
