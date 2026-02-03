Diplomatie : Bassirou Diomaye Faye à Brazzaville pour redynamiser l'axe Dakar-Brazzaville

En visite officielle en République du Congo, le Président Bassirou Diomaye Faye a été accueilli avec ferveur et solennité. Il a par la suite eu un tête-à-tête stratégique avec Denis Sassou N'Guesso et avec la diaspora sénégalaise.



À sa descente d'avion, le Chef de l'État a été reçu avec les honneurs militaires par son homologue, son excellence Denis Sassou N'Guesso. Outre les hautes autorités civiles et le corps diplomatique, une communauté sénégalaise fortement mobilisée a transformé l’accueil en une véritable fête patriotique. Chants, drapeaux et ferveur populaire ont marqué l’arrivée du Président Faye, témoignant du lien indéfectible entre la diaspora et la nation.



Dès les premières heures de sa visite, Bassirou Diomaye Faye s'est entretenu en privé avec le Président congolais au Palais du Peuple. Ce tête-à-tête a permis de poser les jalons d'une nouvelle dynamique de coopération.



Les deux chefs d'État ont discuté selon les services de la Présidence du le renforcement des relations historiques d’amitié et de solidarité, la relance des partenariats économiques et techniques, et de la défense des intérêts communs des peuples sénégalais et congolais.



Le Président de la République a clôturé cette première journée par deux rencontres majeures après le dîner officiel. Il a d'abord échangé avec la communauté sénégalaise résidant au Congo. « Un moment d'écoute active où le Chef de l'État a réitéré son attachement à la protection et à l'inclusion des Sénégalais de l'extérieur », selon la Présidence sur sa page Facebook.



Une session de travail a réuni le Président et les hauts cadres sénégalais établis au Congo. Ces experts, reconnus pour leur savoir-faire, ont été salués pour leur contribution au rayonnement et à l'excellence du Sénégal à travers le continent africain.