Ambition présidentielle de Amadou Bâ : son proche collaborateur Sory Kaba dit ce qu’il en sait

L’ambition présidentielle du ministre sénégalais des Affaires étrangères, Amadou Bâ refait surface. Cette fois-ci c’est son proche collaborateur Sory Kaba, directeur des Sénégalais de l’extérieur qui en parle, lors de l’émission Grand Jury ce dimanche sur la Rfm.



A la question de savoir s’il a cette perception du ministre, M. Kaba répond : Très honnêtement non. Quand je me concentre sur le travail du fonctionnaire, je ne peux pas aller au-delà de cela. La politique à ses propres réalités »n a-t-il d’emblée répondu.



Dans ce sens, il ajoute : « notre Constitution oblige le président de la République à ne pouvoir faire que deux mandats. Ce qui est clair, il est dans le dernier mandat et la constitution l’interdit à faire un 3e mandat. Qui sera le futur président, personne ne sait ».



Dès lors, dit-il, que ça soit Amadou Bâ, Sory Kaba…le citoyen sénégalais qui jouit de ses facultés et de tous ces droits pour pouvoir être président de la République du Sénégal a le droit de prétendre y être.



Après le remaniement en avril dernier, la non-reconduction du ministre de l’Economie, des Finances et du plan, Amadou Ba à son poste avait fait débat. Lui qui était à l’origine du retard de la publication de la liste du nouveau gouvernement de Macky II, est victime de l’ambition présidentielle qui lui est prêtée, avait relayé un quotidien de la place.