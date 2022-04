Amélioration de la couverture des réseaux: L’ARTP met en place un comité de pilotage

Avec ce comité, l’ARTP va pouvoir coordonner l’ensemble des efforts des parties prenantes du secteur des communications électroniques pour une bonne qualité de service et une excellente couverture des réseaux de téléphonie mobile. Le COPIL devra aussi permettre à l’ARTP de renforcer sa stratégie de co-régulation avec tous les acteurs du secteur.

L’objectif primordial est de garantir un équilibre parfait entre les opérateurs de télécommunications, les fournisseurs d’accès à Internet (FAI), les opérateurs de réseaux mobiles virtuels (MVNO), les associations de consommateurs, etc.



Ces différents acteurs pourront ainsi mutualiser leurs efforts pour une meilleure prise en charge des préoccupations des consommateurs en termes de couverture et de qualité de service.

Les différentes missions de ce comité sont de veiller à la fourniture d’une qualité de service conforme aux seuils et standards internationaux, constituer un cadre d’échange entre les acteurs sur les questions de qualité de service et de couverture des réseaux de communications électroniques, trouver des solutions sur les problématiques de couverture et de qualité de service, entre autres.

Les partenaires présents à la rencontre de ce jeudi dans les locaux de l’ARTP ont salué cette initiative à sa juste valeur non sans apporter quelques contributions pertinentes.

En outre, ce comité de pilotage permettra, entre autres, de mieux cerner les différentes problématiques auxquelles les opérateurs sont confrontées en termes de couverture ou de qualité de service, d’ajuster les investissements relatifs à la qualité de service (QoS) en étroite collaboration avec l’ARTP et l’Autorité gouvernementale, de garantir une amélioration continue du service offert aux utilisateurs en se référant aux standards internationaux.

Après la présentation des prochaines étapes des travaux du COPIL, le Directeur général de l’ARTP a réitéré sa volonté de faire siennes les attentes des consommateurs sénégalais. Et M. Abdoul LY de préciser que cette démarche de l’ARTP est orientée sur les résultats et, par conséquent, il veillera scrupuleusement à la construction d’un secteur fort.

