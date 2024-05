Amélioration de la prise en charge de la santé maternelle et infantile : 3 CAP et UAEL annoncent la mise en place d’une convention

3CAP Santé, une coalition des organisations de la société civile et l’Union des associations d’élus locaux (UAEL) vont signer le 6 juin à Thiès une convention de partenariat visant à améliorer la prise en charge de la santé maternelle et infantile, a appris l’APS des initiateurs.



La signature de cette convention de partenariat visant à unir les efforts des deux entités en faveur d’une meilleure prise en charge de la santé maternelle et infantile va notamment se faire au premier jour d’un atelier national de plaidoyer pour accroître le financement de la planification familiale, la santé maternelle, néonatale, infantile et des adolescents, a expliqué Moundiaye Cissé, le président de l’association 3CAP Santé.



Ce plaidoyer vise à amener les collectivités territoriales à augmenter de 8 % le financement domestique en faveur de la santé de la mère et de l’enfant, a-t-il rappelé lors d’une conférence de presse récemment organisée à Dakar. Il a signalé que l’atelier vise également à favoriser l’adhésion et l’engagement des élus territoriaux à la cause de la santé mère-enfant, en insistant sur l’importance de sensibiliser les élus sur les avantages de la planification au profit de la population.



Plusieurs thématiques seront abordés lors de ces deux jours d’échanges et de partage sur les enjeux et défis de la Couverture sanitaire universelle au Sénégal, de la santé reproductive maternelle néonatale infantile et adolescente au Sénégal.