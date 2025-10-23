Aménagement urbain : vers une approche concertée pour un cadre de vie durable

Le président de la RépubliqueBassirou Diomaye Faye a accordé une attention particulière à la question de l’aménagement urbain et du cadre de vie des populations, lors du Conseil des ministres du mercredi 22 octobre. l Il a rappelé « l’importance d’une approche concertée, intégrée et durable » pour améliorer les conditions de vie dans les villes et zones périurbaines.
Le Président Faye a exhorté le gouvernement à « accélérer la mise en œuvre des programmes d’assainissement, de gestion des déchets et de requalification des espaces publics ». Il a notamment insisté sur « la nécessité d’une meilleure planification urbaine » afin d’éviter les déséquilibres et les risques liés à l’expansion anarchique des quartiers.
Le Chef de l’État a aussi invité les ministres concernés à « renforcer la collaboration avec les collectivités territoriales » pour assurer une cohérence dans les politiques d’aménagement. Selon lui, le développement durable des territoires passe par « une responsabilisation accrue des acteurs locaux et une implication effective des citoyens ».
Le Président Faye a exhorté le gouvernement à « accélérer la mise en œuvre des programmes d’assainissement, de gestion des déchets et de requalification des espaces publics ». Il a notamment insisté sur « la nécessité d’une meilleure planification urbaine » afin d’éviter les déséquilibres et les risques liés à l’expansion anarchique des quartiers.
Le Chef de l’État a aussi invité les ministres concernés à « renforcer la collaboration avec les collectivités territoriales » pour assurer une cohérence dans les politiques d’aménagement. Selon lui, le développement durable des territoires passe par « une responsabilisation accrue des acteurs locaux et une implication effective des citoyens ».
Autres articles
-
Session budgétaire : le Chef de l’État appelle à une gestion préventive et rigoureuse des urgences économiques et sociales
-
AIBD : nouvelle saisie de 11,8 kg de haschich dissimulés dans des pots de Nesquik
-
Tournée agricole à Kolda : les riziculteurs plaident pour des équipements postrécoltes et des magasins de stockage
-
Microfinance : plus de 6,8 milliards FCFA pour l’inclusion financière au Sénégal
-
Ghana : cinq suspects arrêtés et cinquante-sept Nigérians sauvés d’un réseau de traite et de cybercriminalité