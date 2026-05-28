Une arrivée qui pose un problème

C’est bouclé, Anthony Gordon va rejoindre le FC Barcelone pour environ 80 millions d’euros dans les prochains jours. Le Barça a écouté Hansi Flick, qui voulait une nouvelle arme sur les côtés et l’Allemand adorait le profil de l’Anglais qui peut jouer ailier, mais aussi numéro 9. Un profil similaire à Marcus Rashford finalement et c’est justement ce qui pose question. En effet, qui dit signature de Gordon, dit complication pour celle de Rashford. Comme l’indique Sport, le Barça était partant pour le conserver, mais pas à n’importe quelles conditions. Au milieu de tout ça, le clan Rashford reste optimiste et continue de croire à la parole du Barça qui lui a annoncé qu’il resterait. C’est un feuilleton qui risque de s’éterniser, le club catalan pourrait tenter de le faire venir en prêt une seconde fois, sauf que Manchester United souhaite le vendre et risque de faire monter les enchères après avoir vu les Catalans sortir le chéquier.



L’arrivée d’Anthony Gordon fait déjà des dégâts au Barça, ça part dans tous les sens à l’OM

La future venue d’Anthony Gordon redistribue les cartes, l’OM s’agite dans tous les sens, l’élection de la présidence du Real Madrid retarde l’arrivée de José Mourinho, retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive européenne.



Une arrivée qui pose un problème

C’est bouclé, Anthony Gordon va rejoindre le FC Barcelone pour environ 80 millions d’euros dans les prochains jours. Le Barça a écouté Hansi Flick, qui voulait une nouvelle arme sur les côtés et l’Allemand adorait le profil de l’Anglais qui peut jouer ailier, mais aussi numéro 9. Un profil similaire à Marcus Rashford finalement et c’est justement ce qui pose question. En effet, qui dit signature de Gordon, dit complication pour celle de Rashford. Comme l’indique Sport, le Barça était partant pour le conserver, mais pas à n’importe quelles conditions. Au milieu de tout ça, le clan Rashford reste optimiste et continue de croire à la parole du Barça qui lui a annoncé qu’il resterait. C’est un feuilleton qui risque de s’éterniser, le club catalan pourrait tenter de le faire venir en prêt une seconde fois, sauf que Manchester United souhaite le vendre et risque de faire monter les enchères après avoir vu les Catalans sortir le chéquier.



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Le mercato olympien s’agite déjà

L’OM en passe de trouver son nouvel entraîneur. Selon nos informations, Bruno Genesio est tout proche de s’asseoir sur le banc de l’Olympique de Marseille. Si l’AS Monaco est venue aux renseignements, l’OM possède une avance considérable dans ce dossier et les échanges fructueux avec le nouveau président Stéphane Richard ainsi que l’enthousiasme du vestiaire phocéen pourraient sceller l’accord dans les tout prochains jours. Côté joueur en revanche, l’un des cadres de l’effectif pourrait plier bagages, Mason Greenwood. Comme l’explique La Gazzetta dello Sport, Greenwood est la priorité absolue de la Roma pour renforcer son attaque et l’OM réclamerait environ 50 M€ pour le vendre. Si la Roma prépare une offensive importante, elle doit d’abord vendre certains joueurs. En effet, pour financer l’opération, la Roma pourrait se séparer de Matias Soulé estimé à 40 M€ et pisté par Aston Villa.



Mourinho dans les starting-blocks

Carte blanche écrit A Bola. Les contacts progressent entre le Real Madrid et Benfica et le club lisboète attend un montant de 15 M€, à savoir la dernière année de contrat de José Mourinho. Mais pour le moment, le Real ne peut rien officialiser. En cause, les élections pour la présidence du club fixées au 7 juin. Un dossier qui concerne directement Mourinho puisque Florentino Pérez est l’homme qui veut le faire revenir. Du côté de Benfica en revanche, le remplaçant est déjà tout trouvé et il s’agit de Marco Silva. Entraîneur de Fulham depuis 2021, le Portugais s’apprête à revenir dans son pays et devrait même consentir à des efforts financiers pour entraîner Benfica.