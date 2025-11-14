Amical : L'Argentine s'impose en Angola, Messi passeur décisif et buteur

Au stade du 11 novembre à Luanda, l'Argentine de Lionel Messi a pris le meilleur sur l'Angola (0-2) lors d'un match amical joué dans le cadre des festivités du 50e anniversaire de l'indépendance de l'Angola.



L'Angola attendait forcément la venue de l'Argentine de Lionel Messi, ce vendredi. Et pour cause, afin de disputer ce match de gala contre les champions du monde en titre, pas moins de 12 millions d'euros ont été déboursés par l'Angola, qui a donc su convaincre la Fédération argentine de football (AFA) de jouer cette rencontre durant la fenêtre internationale de novembre.



Panichelli a célébré sa première sélection



Avec une équipe qui comptait notamment sur les présences de Gerónimo Rulli dans les buts, Nicolás Tagliafico dans la défense à trois et bien sûr Lionel Messi offensivement (en numéro 10 au côté de Thiago Almada), les deux équipes se sont livrées un match intense, au cours duquel l'Angola s'est montrée courageuse, évoluant durant de longues séquences dans la partie de terrain de l'Albiceleste, ce qui a poussé Gerónimo Rulli à effectuer une première parade dans la rencontre (9e). Lionel Messi a aussi eu des opportunités (19e, 38e), sans toutefois trouver le chemin des filets, notamment à cause d'un manque de précision sur sa deuxième occasion.



Mais le capitaine de l'Albiceleste a toutefois encore démontré qu'il n'avait pas tellement de difficulté pour être décisif, via une passe en profondeur bien exploitée par Lautaro Martinez, buteur d'une reprise de volée juste avant la mi-temps (0-1, 43e). En maîtrise globale du ballon (plus de 67% de possession), la sélection argentine a géré face à la 89e nation au classement FIFA, et a donc terminé par s'imposer, avec le but du break signé Lionel Messi - sur une passe décisive de Lautaro Martinez - du pied gauche à l'intérieur de la surface (0-2, 81e).



Arrivée en tête des qualifications de la zone Amérique du Sud (avec 9 points d'avance sur l'Équateur et seulement 4 défaites), l'Argentine enchaîne donc un troisième succès de suite lors des matchs amicaux, cela après ceux du mois d'octobre contre le Venezuela (1-0) et Porto Rico (0-6).



Joaquín Panichelli a lui célébré sa première sélection en entrant à la 86e minute à la place de Lionel Messi ; Valentin Barco, autre homme fort de Strasbourg, étant resté sur le banc.





