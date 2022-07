Amical : Manchester United écrase Liverpool (4-0)

C'est ce qu'on appelle une première réussie et remarquée pour Erik ten Hag. Ce mardi, dans le cadre de la Bangkok Century Cup, un tournoi amical en guise de match de préparation estivale, Manchester United a terrassé Liverpool (4-0) pour ce qui constituait la première rencontre des deux formations depuis la reprise. Jadon Sancho, titulaire aux côtés de Raphaël Varane, Marcus Rashford ou encore Anthony Martial, a d'abord ouvert le score d'une frappe croisée (12e) avant que Fred ne fasse le break d'un joli lob (30e). Entre temps, les Reds avaient échoué sur le poteau et manqué le coche sur une incroyable quadruple occasion (18e). Juste après la demi-heure de jeu, Jürgen Klopp, moment choisi par Jürgen Klopp pour changer 10 joueurs, Martial a enfoncé le clou avec brio face à Alisson Becker, seul rescapé d'en face (33e).



Alors que Diogo Dalot a lui aussi trouvé le poteau de Liverpool (35e), Ten Hag a également changé 10 hommes à la pause. Les Red Devils, auteurs d'un pressing intensif et très haut dans le premier acte, ont alors baissé le pied. Les entrées, à l'heure de jeu, de Mohamed Salah, Darwin Nuñez, Fabinho ou encore Virgil van Dijk n'ont rien changé à l'issue de ce match, bien que l'Égyptien ait lui aussi échoué sur le montant des Reds (87e). Pire encore, Facundo Pellistri, idéalement décalé par Amad Diallo, a parachevé ce large succès de son équipe (77e). Une victoire facile donc, pour les Mancuniens dans ce derby d'Angleterre spécial ayant permis de montrer les premiers préceptes de jeu intéressants d'Erik ten Hag à MU.